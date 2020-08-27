蔡英文總統應澳洲智庫「澳洲戰略政策研究所」（Australian Strategic Policy Institute，ASPI）邀請，於「ASPI印太領袖對話」（Indo-Pacific Leaders’ Dialogue）系列活動發表視訊演說致詞時表示，台澳在維繫區域的和平穩定及發展上，一直並肩站在最前線，都致力維護以規則為基礎的國際秩序，並且秉持透明及責任進行合作。「我們不樂見有國家違反國際規範，擴大軍力威脅並侵蝕自由開放的印太地區」。

總統強調，澳洲自2017年以來實施的「強化太平洋交往」（Pacific Step Up）政策和「印太奮進」（Indo-Pacific Endeavour）聯合演練，就是致力維護區域安全的例證。「印太奮進」的人道援救、災害救助和海事能力提升等，都是台灣的強項。希望台灣可以和澳洲合作，共同維護區域的穩定和平。

經濟上，總統強調，期盼未來能儘速啟動台澳間「經濟合作協定」（ECA）談判，其中之一，就是台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。台灣的參與，對會員國的澳洲，當然是利多。

總通致詞時指出，今年世界其他地區，都面臨武漢肺炎疫情的挑戰。台澳這兩個民主盟友，在此最不幸的情況下，再次找到方法互相幫助，因此安然度過第一波武漢肺炎疫情。

總統說，「台灣和澳洲是印太地區的重要成員，維護區域的和平與繁榮是我們的責任，也符合我們的最佳利益」。這個區域情勢變化快速，需要自二戰以來最全面的戰略調整。「灰色地帶活動」就是必須共同面對的挑戰。

此外，總統說，「港版國安法」的通過，台灣堅定支持香港人民追求自由、民主與人權，也肯定澳洲、美國、英國、加拿大等民主夥伴以行動支持香港，共同維護民主；並也密切關注東海與南海的潛在衝突熱點，「我們呼籲國際社會保持警惕，並依據國際法，共同以和平方式解決任何議題或衝突」。

對於台澳因應資通訊安全威脅，總統說，近年來，台灣和澳洲的公私部門均遭受大規模、有組織的網路駭客攻擊。過去這些年，台灣也致力於資通訊安全，正在規劃於太平洋盟邦，設置台灣數位機會中心，協助培育科技專家並改善網路環境。

她表示，台灣和澳洲，目標相同，不僅要改善資通訊環境，也要提供太平洋島國必要的配備來對抗假訊息，堅信這是台澳另一個可以合作的領域。

(中時 )