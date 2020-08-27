繼開放綁定信用卡、且進軍網購平台PChome 24h購物之後，悠遊卡公司旗下悠遊付服務正式宣布進軍百貨商場。並與率先使用悠遊付的環球購物中心Global Mall共同推出上線雙重回饋，在活動期間綁定信用卡、單筆消費滿新台幣888元，最高可回饋12%！好康不要錯過。

悠遊卡公司宣布，自8月27日起至11月1日止，在環球購物中心以悠遊付，單筆消費888元，即可享88元儲值金回饋(總金額以50萬元為限，每個帳戶最高回饋5次)，若搭配悠遊付綁定信用卡活動，自8月15日起至10月14日止，單筆消費滿200元，也有20元儲值金回饋(限量10萬份、每個帳戶最高回饋5次)。

也就是說，在8月27日至10月14日這段期間，在環球購物中心以悠遊付支付單筆888元以上，即可拿到雙重回饋，共可獲得108元儲值金，回饋率高達12%。

悠遊付在10月14日前還有與10家銀行配合，綁定信用卡作為支付方式，即享刷卡金活動。想要衝更高的回饋嗎？這時候選悠遊付正是時機。

(科技)