新北市教育局和國立台灣師範大學合作，推動「新北市閱讀教育4.0」計畫，首創智慧閱讀平台系統，透過大數據分析學生閱讀理解力，還可推薦「客製化」書單，提供教師和家長參考；新北市副市長謝政達、台師大副校長宋曜廷27日在市府簽約，預計全市48校先試辦，共6000位學生加入計畫。

謝政達表示，「智慧城市」為新北市施政重點之一，新北市閱讀政策與時俱進，從台北縣時期的1.0圖書資購置、升格後2.0圖書館改造，到3.0設置閱讀教師後，目前引進4.0智慧閱讀的階段，透過網路和數位平台科技，讓孩子們跨界、跨境、跨時空取得閱讀資料，更有效益。

預計全市48校先試辦，共6000位學生加入計畫。（許哲瑗攝）

宋曜廷指出，這次導入的智慧閱讀平台，建立題庫和常模，學生完成測驗後，透過大數據分析作答結果，依照閱讀級別，推薦個別學生適合的書單，也讓教師了解學生閱讀狀況，見證智慧閱讀時代的來臨。

「閱讀也會『偏食』！」參加計畫的江翠國小主任劉胤男說，學生一向有閱讀「偏食」狀況，透過智慧閱讀平台，推薦學生多元且個別化的書單，改善閱讀偏食的情況；插角國小謝坤達主任則認為，透過系統讓老師分析學生閱讀狀況，更能「客製化」調整教學方式。

未來學生可跨界、跨境、跨時空取得閱讀資料。（許哲瑗攝）

今記者會由謝政達、宋曜廷和新北市教育局長張明文共同簽約，象徵智慧閱讀時代到來；張明文說明，預計109學年度於48校先試辦，共6000名學生受惠，盼為新北的孩子培養未來的競爭力。

(中時 )