新北明德高中的蔡筱芸榮獲女子柔道第六級冠軍。（長庚運動醫學團隊提供）

成軍邁入第7年的長庚運動醫學團隊，3年前開始將專業的醫療資源帶入校園，提供校園選手專業的運動照護之後，選手在全中運的表現即屢創佳績，今年甚至斬獲 50 面金牌、31面銀牌以及 36 面銅牌，金牌數目較去年的24面整整翻了一倍。

長庚運動醫學團隊今天統計照護選手近3年在全中運的表現，從2018年28金16銀25銅，2019年24金21銀17銅及5項破紀錄，成長到2020年的50金31銀36銅及9項破紀錄，讓長庚運動醫學團隊感到欣慰。

長庚運動醫學團隊主席楊政達表示，醫療團隊走入校園後，對於校園的桌球、羽球、網球、足球、空手道、柔道、角力、舉重、拔河、田徑等多個運動項目提供照顧，帶進許多專業的醫療能量和先進的觀念技巧，例如利用科學化的動作檢測儀器，讓選手可以更精準的進行動作加強與調整，並定期舉辦運動營養、禁藥的巡迴講座，長庚運動醫學團隊將持續向下扎根，幫助選手有健康的後盾，幫助成績提升。

新北市明德高中的蔡筱芸，是長庚運動醫學團隊照護選手之一，拿下今年全中運高中女子組柔道第六級冠軍。蔡筱芸去年全中運成績並不理想，總教練黃呈堯表示，因為調整體重，加上對於自身的高度要求，僵硬了靈活的身手，最終只獲得第三名，今年長庚運動醫學團隊開始協助她訓練以及放鬆筋膜等，加上她的觀念成熟，全中運成績終於爆發，送給自己以及教練一份最棒的畢業禮物。

台北市大同高中的黃瀞平，小學一年級開始接觸羽球，曾因訓練過度造成髕腱受傷，讓她有段時間停滯不前，甚至屢次產生懷疑自己的念頭。後來在長庚運動醫學團隊的協助下，回到賽場展現天賦，於本屆全中運奪下羽球高中女子單打冠軍。

長庚醫院結合來自復健科、骨科、中醫科等11個專科的醫師，加上菁英運動防護師、心理師、營養師及運動藥師，成為國內首屈一指的運動醫學跨資源整合團隊，並且提供選手傷害復健、運動訓練、營養諮詢、禁藥諮詢、運動評估等後勤資源，長庚運動醫學團隊副主席林瀛洲表示，團隊提供全面性且一條鞭式的醫療照護，可以讓選手及教練不用分心到其他領域，分心的事情少了，訓練的效果也就更好了。

(中時 )