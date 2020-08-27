天氣熱，許多人喜歡喝仙草茶消暑，不過醫師表示，雖然仙草茶清涼解渴，但卻並非人人都適合食用，尤其有5種症狀的人最好別亂喝。

台北市立聯合醫院林森中醫院區中醫科主治醫師吳建東在《華人健康網》指出，仙草算相當常見的中草藥，根據「本草綱目拾遺」記載，能改善中暑、火氣大、皮膚發炎、牙痛等熱性體質引起的不適，甚至還有一說，仙草能幫助降血壓，但因性偏涼，貿然大量飲用，反而恐將造成身體負擔，提醒體質偏虛寒，常有下列5大症狀者，應盡量避免飲用。

1. 容易畏寒、手腳冰冷

2. 腸胃虛弱、胃口不佳，經常胃痛、腹痛

3. 容易拉肚子、腹瀉

4. 一吹風就頭痛

5. 貧血、氣色差

至於生理期、懷孕、哺乳期間能不能飲用，吳建東說，考量仙草性味偏寒涼，正處於敏感、特殊階段不建議飲用，以免出現腹瀉、腹痛等不適；由於個人體質不同，若不確定自己能否飲用，最好尋問專業醫師較安全。

仙草茶消暑降血壓？醫：5種人別亂喝

(中時新聞網)