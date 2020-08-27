《商情》下游需求提振 支撐國內醋酸價穩 15:572020/08/27 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 下游需求提振，支撐國內醋酸價穩；受惠於中國醋酸基本面良好，且下游醋酸乙酯和對苯二甲酸工廠產能持高，預估9月份產能利用率有機會達到60-80%穩定水準，亦支撐現貨報價相對持穩，自7月中旬以來報價維持在每公噸335美元左右。 而中國當地醋酸價格居高不下，貿易商多數傾向於境內銷售，主要是因8月上半月可出口貨源不多，因此溢價較高；據了解，8月上半月船貨CFR南亞價格在360美元/噸。(商品行情網) (時報資訊) #南亞 #醋酸 #支撐 #提振 #價穩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宅經濟拉抬面板需求 面板股價大漲慶祝 10:402020/08/27 財經 《熱門族群》「金九銀十」將至 資金看準中概股 13:072020/08/27 財經 陸港觀盤－基本面漸好轉 陸股長線看俏 04:102020/08/27 全球財經 《商情》供給緊張擔憂 東京天然橡膠續強 10:172020/08/27 財經 太星電工LED護眼檯燈 閱讀最佳選擇 04:102020/08/27 產業特刊 中鴻9月盤價出爐 連三漲 04:102020/08/27 證券．權證 爭價格透明 雲林成立蛋雞產銷班 04:102020/08/27 地方新聞 《半導體》景碩H2營運逐季揚 資本支出增至75億元 11:082020/08/27 財經 熱門股－榮成 法人捧場挑戰前高 04:102020/08/27 證券．權證 《產業》鎳價漲多 不鏽鋼9月盤價估連5漲、漲幅加大 12:502020/08/27 財經 財經熱門新聞 台積電老將求去真相曝光 陸廠快崩潰 7奈米機台去哪了？ - 財經 「華為新禁令」重創全球半導體產業 SEMI疾呼寬限120天 - 財經要聞 - 工商時報 你禁我晶片 我斷你抗生素 大陸學者點出反擊美國之道 - 財經 台積電亮出2奈米5年內勝負已定 死敵挖牆角戰術遭截斷 - 財經 買台積電股票真能不賠反賺嗎 內行3字神解：零風險 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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