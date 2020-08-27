下游需求提振，支撐國內醋酸價穩；受惠於中國醋酸基本面良好，且下游醋酸乙酯和對苯二甲酸工廠產能持高，預估9月份產能利用率有機會達到60-80%穩定水準，亦支撐現貨報價相對持穩，自7月中旬以來報價維持在每公噸335美元左右。

而中國當地醋酸價格居高不下，貿易商多數傾向於境內銷售，主要是因8月上半月可出口貨源不多，因此溢價較高；據了解，8月上半月船貨CFR南亞價格在360美元/噸。(商品行情網)

(時報資訊)