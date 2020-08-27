根據周四發布的監管文件，全球第二大快閃記憶體製造商鎧俠控股（Kioxia Holdings）將於10月6日在東京證交所掛牌上市，其股票首度公開發行（IPO）規模將達到36億美元。

鎧俠的掛牌將成為日本今年以來規模最大的IPO，也將讓美國私募股權投資公司貝恩資本（Bain Capital）部分退場。以貝恩資本為首的企業團體，包括南韓SK海力士在內，在2018年以180億美元買下東芝公司這隻金雞母。當時東芝正亟需資金填補美國核電事業破產造成的財務缺口。貝恩最初準備在2019年就讓鎧俠上市，但由於市場環境惡化而推遲這項計畫。

根據提交給日本財政部的監管文件，前身為東芝記憶體公司的鎧俠，這次IPO將釋出多達9550萬股，其中已包括為了應付需求暴增的超額配售。以鎧俠每股3,960日圓的參考價估算，該公司將釋出價值高達3780億日圓（約36億美元）的股份，市值將達到2.13兆日圓（201億美元）。

東芝在出售鎧俠後又買回40.2%股份，該公司宣布將出售持股，並將大部分淨收益返還給股東。

(時報資訊)