黃福其／台北報導

前總統馬英九屢以「首戰即終戰」提醒戰爭的可怕；行政院長蘇貞引「赤壁之戰」東吳朝中有人主和投降為例嗆馬。國民黨前副祕書長蔡正元今天在臉書也引「赤壁之戰」的史事狂酸蘇揆「一定可成為戰爭英雄」，還波及黃國昌、林飛帆、林昶佐及陳為廷等人被諷刺沒當兵。有網友留言附和「蘇貞昌活在三國，難怪掃把都成了他的護國神器！」

蔡正元說：「蘇貞昌說我們要發揮赤壁之戰的力量，用5萬人的兵力打敗80萬人的軍隊，這是1：16的勝績。目前台灣兵力有18萬，1：16就可以擊敗288萬人的軍隊，大陸軍隊約300萬人。剛好就是赤壁之戰可以被擊敗的比例。」

他諷刺：「祝福蘇貞昌率領18萬軍隊擊敗300萬軍隊，一定可以成為戰爭英雄。太棒了！蘇貞昌加油！」

蔡正元也說，蘇貞昌可能只讀文學作品的「三國演義」，沒有讀正史的「三國志」。因曹操宣稱有80萬軍隊，事實上只有19萬人，直屬的青州兵團只有6萬人，其他7萬人是荊州降兵，另有6萬人是中原地方部隊。若以5萬比19萬，比例降為1：3.8，按此實際比例，蘇貞昌的18萬兵力只能擊敗68萬的軍隊，要擊敗300萬軍隊起碼要有79萬兵力。

他進而點名民進黨及時力沒當兵的政治人物說：「因此台灣要從 18萬增兵至79萬，尚缺61萬人。為了讓蘇貞昌成為戰爭英雄，除了準備好現代化掃把以外，還要募兵或徵兵61萬人，相信找林昶佐、林飛帆、陳為廷、黃國昌等這些不當兵的年輕人率先從軍、登高一呼， 1450網軍必定踴躍當兵。如果人數不足，還可以從817萬人中徵兵，兵源絕對不虞匱乏。」

蔡正元不忘趁機還擊網民：「本版臉書就有很多1450和817來留言，蘇貞昌可以追蹤這些IP優先徵調入伍，讓他們也有當戰爭英雄的機會，也只有他們不像荊州降兵一接戰即潰散。」

他還指出，另外要請蘇貞昌注意，孫權和劉備聯軍5萬人勝戰，但也死亡3.2萬人，比率64％。蘇貞昌如果率領18萬兵力，將死亡11.5萬人，如果率領79萬人，將死亡50.6萬人。五指山公墓必然容納不下，應該要寬列預算，優先擴建五指山公墓。

蔡正元最後強調：再請蘇貞昌注意，赤壁之戰跟八二三砲戰一樣，戰場都在「荒郊野外」，但台海戰爭的戰場可能就在六都，蘇貞昌至少要駐守一都，拿掃把戰至一兵一卒，保證人民百姓不受戰爭傷害，蘇貞昌加油！

(中時 )