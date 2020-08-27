1名媽媽日前因為女兒遭人欺負，但是卻不知道如何解決，因此上網向網友求解，獲得不少網友讚聲，但其中有一名李姓網友讚聲最為積極，讓該名媽媽心靈上獲得大力支持，但這卻是噩夢的開始，沒過多久，該名網友卻透過網路向該名媽媽索討18萬「兄弟處理費」，甚至揚言不付錢要對母女不利，經報警後，新北警林口分局立刻偵辦，將計就計約出犯嫌，佯裝要交款時將涉嫌恐嚇的徐姓男子逮捕。

警方調查，被害人呂女日前因女兒遭人欺負問題上網求助，徐嫌趁機化名「李*賀」上網大力讚聲，原以為只是單純獲得熱心網友支持，沒想到徐嫌事後竟向呂女索討18萬「兄弟處理費」，並揚言不給的話要找兄弟對被害人及其女兒不利，呂女百思不得其解，明明沒有叫任何兄弟來處理，何來「兄弟處理費」，於是趕緊報警處理。

警方獲報了解案情後，決定將計就計，於是請呂女跟徐嫌約定晚上21時許在林口區中山路超商內交付款項，警方喬裝客人在旁埋伏，見徐嫌收款即上前逮人，全案警方訊後依恐嚇取財罪移送新北地檢。

林口警呼籲民眾若遇類此情事，應立即報警，由警方依法處置，確保權益，切勿尋求網路協助或其他方式私下處置，避免權益受損。

(中時新聞網)