防疫拚外交也要拚經濟，自COVID-19疫情延燒以來，台灣防疫相關物資產品陸續輸往友邦國家與地區，也進一步引介台灣醫療防疫用品，外貿協會受外交部委託27日辦理防疫產品發表，向尼加拉瓜、瓜地馬拉與宏都拉斯等友邦國廠商，介紹台灣優質防疫產品，包括磐儀科技、金萬林企業、德瑞格、鼎眾及易廷企業等五家廠商參與線上發表，吸引60家買主觀看。

貿協強調，主要是提高廠商於當地市場曝光度，協助我業者爭取商機，並進一步促進與中美洲友邦經貿合作。參與廠商展示醫療防護口罩、防護及隔離衣、滅菌產品、檢測試劑、體溫監控等防疫相關解決方案，目前皆有出口能量。

這場中美洲防疫商品線上發表，係由外交部國經司長蔡允中及貿協秘書長葉明水共同主持，參與發表會的三友邦國包括瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜等亦格外重視，不僅三國駐台大使均親自出席，且皆率先感謝台灣在防疫期間提供協助與經驗分享，加深雙邊情誼，並結合廠商優良防疫產品，協助各國共同對抗疫情。

(工商 )