工作是一種行為，而非一個場域，在此情況下，多餘的背景噪音成為現今工作環境中最常見和讓人洩氣的干擾之一，為了幫助用戶控制會議中不必要的噪音，思科27日宣佈擬收購總部位於美國加州Campbell的私人公司BabbleLabs，該項收購行動預訂在2021財政年度的第一季度完成收購，交易完成後，BabbleLabs 團隊將加入思科協作團隊，由思科全球副總裁兼總經理 Javed Khan 領導，隸屬於 Jeetu Patel 領導的思科網路安全及應用業務部門。

根據一份針對未來工作的思科全球調查報告，98％員工表示在家工作時，曾因為視訊會議受干擾而感到沮喪。在前五大感到沮喪的原因當中，有兩個與背景噪音相關，其噪音來源均來自其他會議參與者或自身環境的背景噪音。

相準BabbleLabs AI（人工智能）技術可以區分人類語音和多餘雜音，可用以提升通訊和會議應用程式的品質，其降噪和語音增強技術可以進一步令思科實現承諾，使用戶通過Webex在任何地方和任何裝置上，皆能獲得卓越的視訊會議體驗。

思科強調，此次收購案體現思科專注於技術和人才策略，持續整合情報至思科協作平台，幫助用戶更具效率地工作，並於噪音發生的源頭（於用戶端）消除100％噪音，以提高客戶隱私和雲端安全，這與思科在產品設計上注重安全的企業方針一致。

藉著BabbleLabs 的加入， 思科將在整個協作產品組合加入降噪功能。在起初的階段，思科將專注於整合BabbleLabs，務求令Webex Meetings用戶不論身處何方和如何連接Webex應用程式（透過會議室或行動裝置），皆享有一流的音訊體驗。

思科指出，出色的用戶體驗是建基於安全的使用體驗。BabbleLabs 能夠在噪音源頭（用戶端），進行100％降噪工作，補足思科對安全性和私有協作活動的追求。為此，BabbleLabs遵守嚴格的數據政策，鞏固思科於產品設計時注重安全性的方針。

思科資深副總裁兼網路安全及應用業務總經理Jeetu Patel 表示，卓越的會議體驗始於出色的音訊。BabbleLabs專業工程師團隊的加入，將可為思科的客戶帶來又一極為重要的創新體驗，那就是自動消除噪音，使思科能持續為Webex用戶帶來優質的會議體驗。

BabbleLabs 首席執行長兼聯合創辦人 Chris Rowen 表示，BabbleLabs 很高興能成為思科和協作業務的一員。思科團隊與BabbleLabs同樣視音訊為協作和溝通的核心。思科的協作平台使BabbleLabs能夠為數億Webex用戶迅速擴展BabbleLabs卓越的語音增強技術。」

(工商 )