彰化萬人血清檢測期中報告今天出爐，陽性率為萬分之8.3，彰化社區安全、台灣安全，台大公衛學院教授詹長權在記者先是說明彰化縣因為有萬人健檢的公衛調查基礎，有了合作契機，不捨專業彰化縣衛生局長葉彥伯這陣子委屈了，在記者會最後再次感性地說，「我們最大的敵人是病毒，不同意見，不一定要對立，不要把意見不同的踢出合作對象」。

詹長權今天在記者會上，說及葉彥伯是台灣第一個醫學系畢業又取得公衛博士，守在彰化故鄉服務10幾年，去年更有上百國家一起到彰化取經，汲取彰化縣掀起公衛革命，因為葉彥伯有專業背景、科學知識，才能帶領一群認真的衛生所主任、稽查員、基層公務員等，一起把公共衛生服務做好，有了這個基礎，加上彰化發生第一起新冠肺炎死亡案例，才開啟這次調查合作。

詹長權表示，16個確診病例都有抗體，彰化縣以一縣的力量，幫全民找到珍貴防疫資產。讓鄉親感到欣慰，讓國家驕傲，為對的事情在做，「彥伯蠻委屈，這是大家沒想過調查過程，不能搶功都是台大在做，若沒有彰化縣衛生局長期努力的累積，不可能斷短短時間辦得到」。

「我們的敵人是病毒，面對共同敵人一定要謙卑，因為這是新興病毒，不知道比知道多，需要用科學評估」詹長權說，進行調查，提供國人第一批資料，這陣字很多人透過不同信仰，禱告、誦經，為他們3人祈福、鼓舞，特別是彥伯家人、朋友小孩，這個過程蠻辛苦，社會要往前看，這次抗體調查結果，也讓人對台灣的防疫，非常有信心。

(中時 )