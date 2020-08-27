七月到鬼門開，分享清涼的靈異故事，以開放心胸來看待的話，也算應景之事，遑論有些不止是「故事」，可能是某些人心中永遠難以忘懷的恐怖體驗，前女F4成員Amy(葉庭蓁)，就分享曾擔任靈異節目外景主持人，硬探一口鬧鬼古井，才下去一半，就見冤魂詭笑迎面招手。

Amy接受《三立新聞網》訪談，分享真實碰到的靈異經驗，表示當時是到中部一個廢棄工廠出外景，相傳過去工廠老闆娘給兒子找了一個稚齡童養媳，只是小女生來了之後在工廠受到歧視與霸凌，小開甚至最後娶了別人，身心受創的她投井自盡，而在童養媳過世後沒幾天，工廠陸續發生員工輕生的事情，甚至老闆父子也相繼死去，鬧鬼傳聞不脛而走。

Amy及節目製作組於是到該處錄影，尋找那口古井，途中經過輕生員工的房間，甚至還掛著繩子，Amy說一行人於是在那個房間請碟仙，玩到一半她就倒下了，「感覺有很多情緒穿過自己身體」，最後是製片趕緊打給師父，讓師父跟她對話，才讓靈體漸漸離開她的身體。

但事情還沒結束，一行人繼續計畫，真的找到那口古井，但狀態非常恐怖，不僅被東西封住，上頭還插了2支令旗，但為了節目他們硬上，Amy跟另一名主持人猜拳猜輸，因此要當下去感應的那個人，她被童軍繩綁住後放下去，但才下到一半，「就看到一個女生，在下面笑著對我招手！」，她驚駭不已，直覺下到底部可能再也回不來，Amy馬上喊卡放棄，回到棚內錄影時，師父一看她就說：「童養媳跟著妳回來了」，要她快去正廟拜拜，免得為時已晚。

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