一名媳婦因債務纏身，竟將歪腦筋動到婆婆的身上，除了偷拿婆婆印章前去郵局盜領239萬元的現金外，甚至以投資為由騙取婆婆200萬元。東窗事發後，兩人因此對簿公堂。

新北這名媳婦償還不出債務，因此覬覦婆婆名下的財產，先是偷取婆婆印章在郵局盜領金，再以投資為由騙取期存款。在法院上婆婆表示，她委託媳婦代為查看房客是否有按時繳納租金，但沒想到她信任的媳婦，竟拿著她的帳戶存摺、印鑑，多次到郵局、銀行提取她的存款，前前後後加總共44次，盜領239萬7千元的現金。

媳婦因在外積欠了債務，於2017年9月間，更對婆婆佯稱投資政府標案，急需資金借周轉，要求婆婆交出4筆保單借來的200萬元，再將這筆款項挪為個人貸款用，讓婆婆大為不滿，告上法院求償400萬元。

地方法院審理後，認為媳婦尚有掙錢能力，但持不正當手段、偽造文書及詐欺方法，騙取婆婆財產。院審理後依法將這名媳婦判刑1年2個月，得易科罰金，除此之外，還須給付婆婆400萬元，全案仍可上訴。

新北地方法院審理後，刑事庭認為媳婦正值青壯年，竟然不思正當途徑賺取所需，反而用偽造私文書、詐欺方式，不法牟取家人財物，行為相當不可取，又沒跟婆婆達成和解，考量她坦承犯行，犯後態度還算可以，判她應執行有期徒刑1年2月，得易科罰金；民事部分則須給付婆婆400萬元，全案仍可上訴。

(中時新聞網)