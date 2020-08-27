「百博集團」佯稱以投資海外虛擬博弈遊戲事業，保證獲利60至70％等方式，吸金達達1億4851萬餘元，超過2000人受害，台北地檢署偵查後，依違反《銀行法》將總監余建宏、余的堂哥余東青、幹部陳嘉穗、吳承桓等24人起訴。

檢方調查，百博集團對外招攬民眾投資，宣稱該集團有多項投資，並以海外博奕遊戲為主，只要每單位投資新台幣1000元至35萬元不等金額，可依投資金額獲得不同級別，35萬元「鑽石級」、25萬元「金牌級」、15萬元「銀牌級」及1000至5萬元的「銅牌級」等，每個月獲利高達60至70％。

有被害人檢舉，一開始每投資1000元，每個月都領700元，讓他們加碼投資，去年初百博說擴大規模、改成新投資模式，單筆金額5萬元，投資報酬率從60％下降到50％，4月過後投資人一毛錢也領不到了，才驚覺上當受騙。

檢方在今年4月1日進行大規模搜索，並將總監余建宏等9人約談到案，並向法院聲請羈押余建宏、陳嘉穗、吳承桓獲准，其餘6人各以10萬至20萬元交保。

(中時 )