伯利恆兒童發展中心揭牌，副總統賴清德在紀念牆上簽名留念。（莊曜聰攝）

接受早療教育的孩童手舞足蹈，展現活力。（莊曜聰攝）

來台奉獻、投入早療教育逾半世紀的甘惠忠神父今年4月在美國紐約去世，享年84歲，他在台南市學甲區創設早療中心，奔走籌建完成的伯利恆早療暨融合教育中心也定名為「伯利恆兒童發展中心」，27日正式揭牌，副總統賴清德到場見證，感念神父精神，是對台灣「永遠不變的愛」。

甘惠忠是天主教瑪利諾會神父，他在1963年來台服務，投入特殊教育、創設德蘭啟智中心、設立伯利恆基金會等，他的願望就是想當個「正港的台灣人」，2017年國籍法修法後，他也順利成為首位取得身分證的外籍人士，還在同一年的國慶典禮上領唱國歌，甘神父最大心願是興建伯利恆早療暨融合教育中心。

伯利恆早療暨融合教育中心土地由天主教台南教區撥用，位於慈母幼兒園後方，提供時段療育、專業教室（保健室、職能治療室、物理治療室、語言治療室、多感官教）、日間托育等服務，總經費1億1600萬元，多仰賴各界人士捐款，其中副總統賴清德在台南市長任內就捐了500萬元，落成典禮時他也和赴美休養返台的甘神父同框，但這次揭牌，卻只剩下他1人見證。

賴清德指出，甘惠忠神父留給台南的不只有伯利恆，還有安平瑞復益智中心；甘神父結合社會力量，身體力行，一步一腳印，成就公益，對他來說，甘神父的精神就是「永遠不變的愛」；賴清德說，神父的精神將永遠留在台灣和台南，從年輕到老，在台南安平、學甲，對台灣土地及弱勢的愛，永遠不會改變。

出席揭牌典禮的有副總統賴清德、台南市長黃偉哲、伯利恆基金會董事長林吉男主教、薛伯輝基金會董事薛昌煒、奇美食品觀光工廠董事長宋光夫、力伽實業董事長郭海濱、三民營造董事長朱仁宗、得力實業董事長許桂桐、德光中學副校長游朝元等人。

(中時 )