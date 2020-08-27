新北市議員劉美芳、板橋德翠里長張耀仁率民眾到市府陳情。（王揚傑攝）

民政局副局長楊薏霖、殯葬處長黃秀川接受陳情書。（王揚傑攝）

新北市板橋區德翠里因緊鄰新北市立殯儀館，里民長年要求殯儀館搬遷無果，生活飽受噪音、空汙及交通不便影響，今（27）日下午新北市議員劉美芳、德翠里長張耀仁帶領50餘名里民到新北市政府陳情，提出「殯儀館遷移」、「每戶發1000元回饋金」、「改善噪音、空汙、交通」三項訴求，民政局副局長楊薏霖、殯葬處長黃秀川接受陳情書，承諾會審慎研議評估，並持續與里民溝通，尋求共識。

劉美芳表示，在地居民向她抱怨每天被噪音、燒金紙造成的空汙和交通不便干擾到生活，別人是中元節普渡，他們則是365天每天在普渡，所以希望市府能慎重面對這個問題。

里長張耀仁則說，《新北市立殯儀館火化場及骨灰骨骸存放設施回饋地方自治條例》修正後，原本連續3年每戶發500元回饋金，總金額約135萬元，從2109年起縮水成90萬元，由里長統一運用，每戶500元根本不夠發，結果里民就說他貪汙，讓他很冤枉。

殯葬處長黃秀川表示，依目前自治條例規定，每年回饋金按殯儀館火化場前一年度服務費實際總收入12％提列，由各回饋里辦公處研提使用計畫辦理，以今年度回饋金為例，共計24里回饋金總額為2181萬餘元，民眾要求回饋金提高為1000元，因涉及自治條例修正，民政局會審慎評估。

黃秀川說，遷移部分一直有委託專業人士對全市評估適合地點，並且還要和地方溝通；至於環境交通問題，會立即盡力排除對居民所造成的影響，維護周邊住居環境安寧。

(中時 )