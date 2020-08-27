桃園梁姓男子犯下殺母砍頭，還將其頭顱從12樓住處丟下的重大罪刑，高等法院竟判他無罪，引發社會輿論譁然。判決關鍵原因是梁男經鑑定，犯案時處於毒品作用最高期間，導致他欠缺辨識行為能力，依刑法19條規定不能處罰，因此改判無罪。完整判決書曝光，前往處理員警證稱，當時梁男狂喊「共產黨萬歲」等毫無頭緒的話語。

梁男殺母砍頭無罪一案，完整判決書昨（26）日上網，一般民眾皆可查看。根據判決書，中壢分局自强派出所2名警員最先到場，其中一人證稱：「到十二樓就聽到犯嫌在裡面大叫，叫一些沒有意義、沒有頭緒的事情，比較有印象的什麼『共產黨萬歲』，還有髒話，就是些沒頭緒的。」。

此外，勘驗警員秘錄器影片，當時警員隔著大門與梁男對峙時，梁男以物持續敲擊門板，梁男陸續說：「我在臺灣有你們啊，...謝謝各位大哥，謝謝、謝謝。謝謝、謝謝」；

「亂世出英雄啦，操你媽的」、「大吉大利，我愛吃雞」、「我愛吃雞，更愛打手槍」、「現在景氣很差」、「唉呀，周（卓）媽媽好，對我那麼好。做什麼（台語），幹你娘（台語）等語。

員警並證稱，梁男遭逮捕後晚上在分局，「有時正常，有時不正常，有提到有在向一個人求婚，好像把我誤認為她，一直跪向我，講一些求婚的東西，我聽不太懂，嘴巴還是在碎碎念，無法理解被告在說什麼，晚上都沒睡覺，精神一直很亢奮，還把廁所撞壞，上了很多副手銬、腳銬，才把他固定好。」。

(中時新聞網)