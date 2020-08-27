台灣世界展望會邀請各界支持「原住星希望」，幫助原鄉學童順利上學，勇敢逐夢。（展望會提供／林良齊台北傳真）

台灣世界展望會邀請各界支持「原住星希望」，幫助原鄉學童順利上學，勇敢逐夢。（展望會提供／林良齊台北傳真）

目前在台灣世界展望會水里學生中心擔任社工員的宋嘉明，因家境貧困，使得他常常需要幫忙家務，無法更專注於課業上，然而在921大地震後，他成為展望會「原住星希望」計畫下的受助童，才讓他的學習得以穩定，升大學時也選擇社工領域，目前也在水里學生中心擔任社工逾5年。

自1999年起，台灣世界展望會和星巴克攜手合作關懷原住民孩童的教育發展，每年透過「原住星希望」支持中部地區偏鄉部落原住民孩童的教育助學金、生活補助、住宿、文化知能培養，以及支持偏遠學童課後照顧、生涯發展、才藝學習、文化傳承等服務工作，至今已22周年，多數曾為受資助的孩童如今已成年自立，甚至回流家鄉，希望能盡一份心力服務下一代。

而剛畢業於台北教育大學的伊法爾．梅當安，小時候透過「原住星希望」計畫與社工員的支持穩定她的上學之路，不僅如此，她更靠著自己的努力考上國立台北教育大學，畢業後也決定回到原鄉部落的學校，以「老師」的角色分享她的經歷與知識，帶領部落孩子開拓眼界，探索未來。

台灣世界展望會邀請各界支持「原住星希望」，幫助原鄉學童順利上學，勇敢逐夢，並於未來成為回饋部落的一份力量，捐款可洽愛心專線：02-2175-1995或展望會官網。

(中時 )