港星苗僑偉和女星戚美珍結縭30年恩愛如初，是演藝圈模範夫妻，不過他曾和已故天后梅豔芳有過一段情，近日受訪他也難得談到這段過往，坦言兩人是因戲生情。

苗僑偉昔和湯鎮業、黃日華、劉德華、梁朝偉並列「無線五虎將」，因演出《射鵰英雄傳》中的「楊康」爆紅，不過之後沉寂許久，還一度淡出演藝圈跑去經商，成為90年代香港最大眼鏡連鎖店的老闆，直到2004年才回歸螢幕。

近日他罕見談到梅艷芳，承認當年和她有在一起時，兩人因戲生情，在很多方面都志同道合，至於外界關注的分手內幕，他不願多說，僅表示與梅豔芳的緣分不足，還差那麼一點，並表示：「我和現在的妻子緣分多一些。」

而和妻子戚美珍結婚多年，感情依舊穩定，他們也更用同個社群帳號，常在網路分享生活點滴。好感情羨煞不少人，而他們的一對子女也相當爭氣，女兒外貌出色，又於加拿大名校畢業，本來TVB有意邀她進演藝圈，但熱愛攝影的她，與同學創立工作室，無意當藝人。

(中時新聞網)