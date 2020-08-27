南韓女星裴澀琪(裴瑟琪/배슬기)，近年來積極前往大陸發展，自擔任神曲《小蘋果》女主角後逐漸打開知名度。而近日宣布閃嫁小2歲的知名YouTuber沈理燮，並在網路上曬公開絕美婚紗，得到不少人的祝福。
裴澀琪過去曾以女團The Red」身份出道，但人氣不如預期，即使拍攝19禁情慾電影《夜關門：慾望之花》也沒有因此爆紅，直到登上綜藝節目《最後的戀人》、《X-Man》在節目中表演復古舞蹈，才再度受到觀眾注意，她還因此多了「復古女皇」的封號。
她也因為復古舞蹈在大陸熱播，而圈入一票大陸粉絲開始收到不少邀請，讓她在大陸神曲《小蘋果》中以紅色短髮造型演出，陸續還擔任知名歌手薛之謙的MV女主角，人氣逐漸攀升。
近日她透過經紀公司公開婚訊，表示遇到一個自己遇到一個可以牽走共渡一生的人，而對象竟然是擁有28萬人訂閱的韓國網紅沈理燮，她透露兩人雖只認真交往3個月，但之前其實已經認識很久，對方一直給她絕對的安全感因此決定步入禮堂，；公開的婚紗照中，她換上多套超深V白紗，夢幻的美照吸引不少人留言恭喜。
(中時新聞網)
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