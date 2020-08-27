兩岸關係日趨緊張，但行政院長蘇貞昌近日卻硬以三國「赤壁之戰」攀比兩岸關係，以「台灣人要展現決心」開嗆前總統馬英九，讓國民黨前副祕書長蔡正元看不下去，今拿赤壁之戰史事回擊蘇貞昌，並直言國軍18萬人，若要擊敗大陸300萬解放軍，蘇貞昌要徵召1450網軍上戰場。

蔡正元今(27日)在臉書貼文表示，「蘇貞昌說我們要發揮赤壁之戰的力量，用5萬人的兵力，打敗80萬人的軍隊，這是1:16的勝績。目前台灣兵力有18萬，1:16就可以擊敗288萬人的軍隊，大陸軍隊約300萬人，剛好就是赤壁之戰，可以被擊敗的比例」。

話說至此，蔡正元開始嘲諷，「祝福蘇貞昌率領18萬軍隊，擊敗300萬軍隊，一定可以成為戰爭英雄，太棒了！蘇貞昌加油！」並接著提到，蘇貞昌可能只讀文學作品的「三國演義」，沒有讀正史的「三國志」。

蔡正元解釋，當時曹操宣稱有80萬軍隊，事實上只有19萬人，直屬的青州兵團只有6萬人，其他7萬人是荊州降兵，另有6萬人是中原地方部隊。蔡正元算了算，若以5萬比19萬，比例降為1:3.8，按此實際比例，蘇貞昌的18萬兵力只能擊敗68萬的軍隊，要擊敗300萬軍隊，起碼要有79萬兵力」。

蔡正元說，若戰前要增兵就必須先徵兵，「台灣要從18萬增兵至79萬，尚缺61萬人」，並點名綠營和時代力量幾名政治人物，「為了讓蘇貞昌成為戰爭英雄，除了準備好現代化掃把以外，還要募兵或徵兵61萬人，相信找林昶佐、林飛帆、陳為廷、黃國昌等，這些不當兵的年輕人率先從軍、登高一呼，1450網軍必定踴躍當兵，如果人數不足，還可以從817萬人中徵兵，兵源絕對不虞匱乏」。

蔡正元更藉機透露，「本版臉書就有很多1450和817來留言，蘇貞昌可以追蹤這些IP，優先徵調入伍，讓他們也有當戰爭英雄的機會，也只有他們不像荊州降兵，一接戰即潰散」。

蔡正元也呼應馬英九說法，提醒蘇貞昌，「另外，要請蘇貞昌注意，孫權和劉備聯軍5萬人勝戰，但也死亡3.2萬人，死亡比率64%」、「蘇貞昌如果率領18萬兵力，將死亡11.5萬人，如果率領79萬人，將死亡50.6萬人，五指山公墓必然容納不下，應該要寬列預算，優先擴建五指山公墓」。

值得注意的是，蔡正元也點出「赤壁之戰」跟「台海戰場」最大不同之處，在於赤壁之戰跟八二三砲戰ㄧ樣，戰場都在「荒郊野外」，但台海戰爭的戰場可能就在六都，蘇貞昌至少要駐守ㄧ都，拿掃把戰至一兵一卒，保證人民百姓不受戰爭傷害，蘇貞昌加油！」。

國民黨前副秘書長蔡正元，在臉書PO文，探討18萬國軍能否擊敗大陸300萬解放軍。(圖/翻攝自 蔡正元臉書)

(中時新聞網)