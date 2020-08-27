NBA今天原訂有三場季後賽，但率先登場的公鹿與魔術之戰，因公鹿全隊決定罷賽，引發後續NBA、MLB與MLS(美國足球)也有不少球隊決定加入罷賽行動，就連目前效力於大陸CBA的北京首鋼華裔球星林書豪也在推特上聲援公鹿球員的舉動。

身為亞裔球員在NBA闖蕩多年的林書豪，即便在「林來瘋」時期也經常遭遇到種族歧視的待遇，因此深知這種痛苦。

此次非裔男子布雷克在威斯康辛州街頭上為了調解兩個人的糾深，導致遭到白人警察從背後開了7槍，這起事件被認定為種族歧視，在全美上演了大規模的抗議浪潮，經過多日發酵，NBA球星等不到聯盟與球團老闆的回應，因此由公鹿球員喬治希爾率先發難，他召開了球員會議，鼓動隊友用罷賽的舉動表達不滿心聲，沒想到他的無心之舉竟引發如此龐大的效應，讓喬治希爾也看得傻眼不已。

林書豪在推推上發文表示，「如果說2020年教會我什麼，那就是作為球員的工作不是全部和不可或缺的，向公鹿和其他爭取改革的NBA球員致敬。」

(中時 )