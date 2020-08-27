在北京通過香港國安法後，香港加強逮捕涉嫌勾結外國勢力或境外敵對勢力的反送中成員，引起部分成員計畫潛逃海外。據大陸海警局官方微博指出，上週六22日上午9時左右，在廣東海警局管轄海域內發現非法越境快艇一艘，並拘獲李姓及鄧姓男子等涉嫌非法越境人士；而據港媒指出，李姓男子為涉違反香港國安法的「香港故事」成員李宇軒，他們計畫潛逃至台灣後申請政治庇護。

據港媒《東網》報導，廣東海警局在粵港東南方向管轄海域內，查獲涉嫌非法越境的快艇一艘，拘獲李宇軒及姓鄧男子等涉嫌非法越境人士。報導指出，李與其餘11人乘坐由黑幫安排的快艇，由香港西貢布袋澳出發，在果洲群島被大陸警截獲，警方仍進一步調查中。

李宇軒為香港民間組織「香港故事」成員，先前在10日晚與前「學民思潮」成員李宗澤、前「香港眾志」副秘書長周庭等10人以「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪名，遭香港警方逮捕。

另外《香港01》報導也指出，李宇軒及李宗澤為「我要攬炒」團隊成員，曾宣傳及積極參與要求外國或國際組織制裁香港，而警務處國安處高級警司李桂華也表示，李宇軒另被指涉嫌洗黑錢，並透過宣傳和積極參與手段，要求外國或部分國際組織制裁香港、封鎖香港。

(中時新聞網)