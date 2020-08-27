抖音海外版TikTok全球CEO凱文梅爾（Kevin Mayer）上任不足3個月就突然宣布辭職，為市場投下震撼彈。陸媒更引述消息人士透露，梅爾離職背後，TikTok母公司字節跳動創辦人兼CEO張一鳴在董事會恐更孤立無助，或失去TikTok控制權。

新浪科技報導，字節跳動正面臨內憂外患，不僅遭遇美國政府強勢封殺，逼迫出售TikTok美國業務，前景難言樂觀。如今後方大本營又突然起火，董事會內部不斷顯現裂痕，「張一鳴似乎正在內外施壓下，逐漸失去對TikTok的控制權」。

報導引述字節跳動內部人士透露，剛請辭的梅爾，原本是字節跳動的美國機構投資者引薦給張一鳴的。當時TikTok正面臨美國外國投資委員會（CFIUS）的國家安全審查，美國政府打壓TikTok的真實目的逐漸顯現，張一鳴迫切希望找到一位在美國有知名度的職業經理人，充當公司對外代言人，同時，張一鳴充分授權，讓其負責與美國政府打交道，幫助TikTok度過這一難關。

報導稱，梅爾過去在迪士尼內部有個綽號「巴斯光年」，作風強硬又兼具冒險精神，一度還被視為迪士尼CEO的接班人。在迪士尼效力20多年間，輔助迪士尼CEO完成四大收購案件，打造出內容為王的迪士尼娛樂帝國。此外，梅耶在資本領域和政府關係都長袖善舞，人脈甚廣，善於搞定難題，本是張一鳴能找到的最完美人選。

但梅爾並未能完成張一鳴交給他的使命，挽救TikTok美國被迫出售的命運。張一鳴面對的壓力不僅來自美國政府，還有三心二意的美國投資人。該名內幕人士透露，作為美國資本帶來的美國高管，梅爾在董事會紛爭中，堅定站在了美國資本一邊，這讓張一鳴更加孤立無助。

報導又稱，拋棄張一鳴的，還有字節跳動的美國投資者。公開資料顯示，字節跳動的海外資本包括了SIG、老虎基金、GA（泛大西洋資本）、紅杉資本等資本大鱷。據透露，這些董事會成員和優先股的股東均擁有否決權。而且字節跳動的債權人也有權否決公司的重大事項。消息人士稱，「如果張一鳴和管理團隊的決策損害股東利益，股東可以召集董事會罷免張一鳴，甚至提起訴訟」。

(工商 )