強信-KY（4560）於8月25日發布重大訊息說明，因營收認列時點錯誤，更正今年5月及6月合併自結營收資訊，經核有未正確申報每月營業額資訊情事。

證交所隨即依其「對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法」第六條第一項規定，對強信-KY處以違約金3萬元，並函知該公司嗣後應確實依規定辦理。

依強信-KY前後公告結果比較，更正後5月及6月營收，各較原本短少900多萬元及近400萬元。

(工商 )