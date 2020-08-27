強信-KY違反資訊申報規定 處3萬元違約金 16:112020/08/27 工商 呂淑美 、 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 強信-KY（4560）於8月25日發布重大訊息說明，因營收認列時點錯誤，更正今年5月及6月合併自結營收資訊，經核有未正確申報每月營業額資訊情事。 證交所隨即依其「對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法」第六條第一項規定，對強信-KY處以違約金3萬元，並函知該公司嗣後應確實依規定辦理。 依強信-KY前後公告結果比較，更正後5月及6月營收，各較原本短少900多萬元及近400萬元。 (工商 ) #強信-KY #資訊申報 #更正 #違約金 #發布重大訊息 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 颱風巴威登陸中朝交界 大連首度罕見發紅色警告 10:502020/08/27 兩岸 颱風過門不入 網傳神秘力量護台灣 一圖打臉 09:452020/08/26 生活 永冠三KY競拍 熱度創紀錄 04:102020/08/26 全球財經 中信銀獲最佳財管獎 10連霸 04:102020/08/27 財經焦點 逃學生逗留撞球場 議員促學電玩店禁止 19:112020/08/26 寶島 工商社論》政府應為傳統產業多做些事 04:102020/08/27 財經要聞 育嬰留職停薪員工資遣不得 否則恐吃上30萬罰單 14:032020/08/27 生活 桂綸鎂代言VOLVO 影片熱映買氣翻倍 04:102020/08/27 時尚消費 強降雨是否停止上班課 黃偉哲：未來會與高屏密切聯繫 12:312020/08/27 政治 環保蟑螂濫倒廢棄物「設後不理」 北市府挨告 17:552020/08/26 生活 財經熱門新聞 台積電老將求去真相曝光 陸廠快崩潰 7奈米機台去哪了？ - 財經 你禁我晶片 我斷你抗生素 大陸學者點出反擊美國之道 - 財經 「華為新禁令」重創全球半導體產業 SEMI疾呼寬限120天 - 財經要聞 - 工商時報 聯發科斷貨不怕！華為搶市大砲打小鳥 台IC設計爆剩2年好運 - 財經 散戶勇還是大戶進場？群創飆高 爆百萬張天量 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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