行政院為鼓勵國人出門促進消費，7月推出振興三倍券，行政院長蘇貞昌今於行政院會表示，感謝相關部會、各縣市政府、商家趁勢推出加碼活動，帶動民間消費恢復活力，近1個多月國旅大爆發，旅館、餐廳到處一位難求，7月零售業營業額逾3300億元，不僅終止疫情以來連續5個月的負成長，更創下史上同期新高，年增率達2.5％。

蘇貞昌指出，台灣零售業臺灣零售業向來約近3％需靠國際觀光客挹注，但7月在無觀光客情況下轉正，僅靠國人自身消費力創下5％正成長的好成績，其中百貨公司營業額成長達10.3％，預訂領取三倍券的重要通路便利商店成長更高達21.3％，受疫情衝擊影響的餐飲業業績也轉為正成長。

行政院統計，目前包含紙本及數位綁定，已超過2200萬人領取三倍券，各商家商圈及各地方縣市政府也推出加碼活動，帶動整體市場消費，顯示三倍券有達到當初設定「好領、好用、好刺激」的目標。

此外，台灣防疫有成被世界肯定，外交也是大突破，日前美國川普總統指派美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）來台，與我國衛福部長陳時中簽訂協議，交流防疫經驗、討論疫苗研發合作；近期我國增加3外館，包括關島辦事處復設、與索馬利蘭互設代表處，以及即將在法國南方觀光重鎮普羅旺斯新設辦事處。

蘇貞昌還提到，捷克參議院議長不顧北京反對，30日將率領代表團訪台，這是捷克30年來最高階層來訪。行政院發言人丁怡銘今表示，捷克參訪團會安排拜會蘇貞昌，屆時相關行程會另行通知。

(中時 )