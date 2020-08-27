《屠殺》（The Slaughter）一書作者伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）於2018年台北市長選舉期間，來台指控台北市長柯文哲是「騙子（liar）」，柯文哲因此提告葛特曼及為其出書的吳祥輝，台北地檢署偵查後，27日依罪證不足將2人不起訴。葛特曼得知獲不起訴的消息後，在臉書寫下：「我❤️台灣」！
台北市長柯文哲2018年參選北市長期間，不滿《屠殺》作者葛特曼來台在記者會上稱他為「Liar（騙子）」，向台北地檢署控告葛特曼、吳祥輝妨害名譽及違反選罷法；台北地檢署偵查後，27日依罪證不足將2人不起訴。
《屠殺》（The Slaughter）一書作者伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）於2018年台北市長選舉期間，來台指控台北市長柯文哲是「騙子（liar）」，讓柯文哲再度身陷大陸「活摘器官」風暴。柯文哲因此提告葛特曼及為其出書的吳祥輝。
據了解，檢方經1年多的調閱資料後，7月9日傳喚柯文哲，當時柯文哲表現得信心滿滿。
不過，柯文哲今（27）日早接受媒體訪問回應，當然檢察官有自己的看法，他會跟律師討論過再來處理，但是這樣，「你要說他沒有犯意，都來台灣了，怎麼沒有犯意？」
他表示，判決重點不是在判決，重點是下面陳述，要看過以後跟律師討論再決定怎麼處理。
葛特曼得知獲不起訴的消息後，在臉書寫下：「我❤️台灣」！
(中時新聞網)
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