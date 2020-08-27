依職安法明定，前年起200人至299人事業單位就要雇用或委託特約醫護人員提供臨場健康服務，今年更擴增至100人至199人團體，職安署考量受到新冠肺炎衝擊，許多中小企業緊縮人事成本，因而近日修正』推動中小企業臨場健康服務補助計畫」，再把補助範圍擴增至200至299人事業單位，最多可補助20萬元。

依職安法22條規定，聘僱50人以上的事業單位勞工人數，就應僱用或特約醫護人員，辦理健康管理、職業病預防及健康促進等勞工健康保護事項；依相關規定，事業單位總人數在200人至299人者應從2018年、100人至199人應自2020年、50人至99人則應從2023年辦理特約醫護人員辦理臨場服務，若未辦理可依職安法處3萬至15萬元罰鍰。

勞動部職安署職業衛生健康組副組長彭鳳美表示，200人至299人企業從2018年就要辦理臨場健康服務，但考量受到新冠肺炎衝擊，中小企業成本增加，因此新增補助200人至299人事業單位，預估新增約1500家事業單位可以申請補助、38萬餘名勞工可以受益。

彭鳳美提醒，此次新增的200人至299人事業單位，從9月1日起開始受理申請，但補助不會溯及既往。

(中時 )