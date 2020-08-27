工研院在經濟部技術處科技專案支持下，開發台灣首台呼吸器產品。日前在衛福部食藥署(TFDA)加速審核的協助下，已在8月12日獲得TFDA專案製造核准，將積極技術移轉業者進行量產，預計將在10月底完成10台呼吸器試量產，未來在號召更多產業加入後，期待在明年6月量產100台呼吸器。

工研院生醫與醫材研究所所長林啟萬表示，面對未來因疫情造成呼吸器需求攀升，呼吸器在8月12日獲得TFDA專案製造許可，未來將持續整合國內上中下游的關鍵零組件廠商供應鏈，完備台灣高階醫療器材的自製能力，以生產足夠的「戰備物資」，除了提供重症及急重症之新冠肺炎感染者最適切的治療方案，輕、中度患者亦可使用，進而帶領產業切入全球市場。

據MarketsandMarkets市場研究報告資料，全球呼吸照護器材(Respiratory care devices)市場成長快速，將從2019年206億美元成長至2024年317.9億美元，2019-2024年之年複合成長率高達9.1%。

呼吸器屬於呼吸治療產品之一，面對後疫情時代來臨，呼吸器數量仍供不應求，過去台灣急重症使用的呼吸器都是仰賴進口，3月底美國呼吸器大廠美敦力(Medtronic)無償釋出PB 560機型呼吸器的基礎設計後，工研院整合資通訊、機械、機電、顯示面板、醫學、電子材料與光學等七大領域人才，成功找到逾500個以上的關鍵零組件，短短17天就成功組裝台灣首台呼吸器原型機。

(時報資訊)