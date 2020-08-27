威潤(6465)成立新品牌「滅菌者聯盟UVengers」搶攻防疫商機，旗下搭載日本知名大廠旭化成深紫外線(UV-C)燈珠的新品UV1，預計在9月正式開放預購，威潤期望UV1能為公共防疫增添助益，也可望在後疫情時代扮演營運的一股新動能。

威潤表示，UVengers UV1採用日本知名領導大廠旭化成高功率60mW的深紫外線(UV-C)LED燈珠，其發出的波長為具有最佳殺菌效果的265nm波長，可以瞬間破壞微生物細胞中的分子結構，使其無法存活繁殖，進而達到消毒殺菌的效果。

威潤指出，UV1為市場上少見的高規格、高品質深紫外線消毒棒產品，能讓使用者隨時為周遭環境及經常使用的物品表面做消毒殺菌，透過減少病原體的數量降低感染疾病的風險，進一步抑制外在環境中的病菌侵擾。

威潤也將參加9月2日至9月4日在日本東京國際展示場舉辦的LIFESTYLE WEEK展會，於New Normal Lifestyle展區以實體展示及線上虛擬展示的方式展出UV1產品。隨著全球新冠肺炎疫情持續延燒，威潤期望持續推出適用於不同領域、應用的防疫相關產品，滿足大眾對於防疫的需求。

(時報資訊)