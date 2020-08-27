侯友宜今天與青年學子暢談市政，自豪不為選票壓力，魄力整頓五股垃圾山。（許家寧攝）

侯友宜黨內聲望如日中天，黨內傳出力拱侯盧配，重新贏回2024執政。（許家寧攝）

新北市長侯友宜昨在媒體最新民調，好感度超過7成，還超過衛福部長陳時中與總統蔡英文，國民黨內傳出力拱「侯盧配」挑戰2024，重新贏回執政，侯友宜下午回應，他現在是新北市長，市政才是他最關心的事，其他的議題現在都和他無關。

侯友宜聲望持續不墜，高達73％滿意度，國民黨內傳出有意力拱新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕搭檔挑戰2024總統大位，侯今天參加新北永續未來學院結業式與青年學子對談，暢談不畏選票壓力，以魄力整頓五股垃圾山。

對於滿意度勝過陳時中、蔡英文，為黨內人氣最高的縣市首長，侯友宜笑說，非常感謝大家的鼓勵，自認市長工作，還有很多地方沒有做到很好，「我還要再努力加油！」也希望在市民指正、鞭策下，繼續挑戰自我、讓城市變的更好。

對於國民黨2024「侯盧配」呼聲，侯友宜正色說，這個議題和他現在無關，他現在是新北市長，最重要的是把握當下這個時刻，認真努力做好新北市的每一件事情，好好實現市民的期待，這才是他的本分，其他的議題都與他無關。

(中時 )