桃園市44歲歐姓老師在2018年對11名國小5年級、以搔癢、親臉及碰觸胸部、下體方式性騷擾，上法院還稱對其中4人沒有印象。但學生指證歷歷，法院依16個成年人故意對兒童犯性騷擾罪，處7年有期徒刑，可上訴。

歐姓老師辯稱，可能在學校得罪很多人，學生被其他老師影響，加上根本沒有和學生單獨相處或到隱密的地方。若按照學生指控，在教室、美術教室、資源回收室均在下課或者打掃時間，都有很多人在，怎麼可能不被發現。

但是學童指證歷歷，指老師會搔癢，一開始以為鬧著玩，但是老師會把手伸進衣服裡面。還會親她的臉，後來聽學校演講，提到身體權利，才知道這樣怪怪的，才向家長說。也有學生被老師騷擾後，嚇得再也不敢找老師。

法官認為，歐師枉為人師表，利用學童信任、接近師長之機會，對學生性騷擾，顯然欠缺尊重兒童身體自主權利的觀念。造成學生人格與身心健康發展造成不良影響，違反社會善良風俗，且老師全然否認犯行、避重就輕，犯後態度不加，因此依照16個成年人故意對兒童犯性騷擾罪，有期徒刑7年。

(中時 )