陳姓前警官不滿同居黃姓女友分手後，拒絕復合又速結新歡，今年4月間侵入黃女住處，以童軍繩勒住黃女脖子、棉被重壓頭臉致昏厥，恨怒勒殺過程突生不捨而中止毒手。陳男說：「以前情分還在」，犯後與黃女和解，獲得原諒。台中地院以「未了未遂」中止殺人等理由予以減刑，依殺人未遂罪判刑2年、緩刑5年，仍可上訴。

陳姓警官已從警13年，在3年前離職，與同居的黃女在今年2月初分手，對黃女不但拒絕復合，又速結新歡心生不滿，今年3月15日透過line傳隨機殺人的媒體報導、生魚片刀等照片，留言「我買的這把，看樣子也能一刀斃命」、「連妳在內，我這一生談過13次戀愛，沒一個像妳讓我這麼恨、這麼怒，讓我萌生殺意的」等語。

陳男在同年4月17日攜帶童軍繩、水果刀等物，從新北搭高鐵抵達台中，潛入黃女住處，埋伏在4樓，等黃女返家上樓，陳男持童軍繩勒住她的脖子，並以手摀住口鼻，致黃女昏厥後，還將她拖行至2樓，黃女曾醒來掙扎，陳男再以棉被壓住她的頭部及口鼻，導致黃女再度昏厥。在人命生死交關之際，陳男思及舊情心生不捨而鬆手，中止犯行。

陳男見黃女逐漸甦醒，下樓企圖從1樓離開，因聽到1樓傳來按門鈴及撞門聲，返回4樓從陽台攀爬到屋頂，侵入鄰宅，卻被鄰居攔下報案，遭警逮捕。

陳男到案供稱，他看到黃女逐漸甦醒時，心裡萌生惻隱之心，就不想再繼續了，想趕快結束離開，而他停手離開時，還確認黃女有呼吸、意識，才離開。

法官審酌陳男以棉被壓住黃女口鼻致其昏厥時，出於己意鬆手，自發且終局放棄犯罪行為，符合《刑法》27條的「未了未遂」情形，且陳男犯後認罪深切悔悟，並取得黃女的原諒等原因而酌量減刑，依殺人未遂罪判刑2年、緩刑5年。

(中時 )