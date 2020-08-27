大陸知名經濟學者和政府顧問李稻葵表示，如果美國切斷大陸獲取電腦晶片的管道，大陸應將藥品和藥物原料出口武器化。目前，藥物供應鏈安全已成為即將到來的美國總統大選的一個關鍵主題。

據香港南華早報報導，美國嚴重依賴從大陸進口的藥品，冠狀病毒大流行暴露了美國藥品和醫療器械供應的脆弱性後，美國總統川普和民主黨總統候選人拜登都誓言要解決這一問題。兩位候選人承諾將關鍵醫療產品的生產轉移回美國，創造就業機會，減輕對大陸等外國製造商的依賴。

儘管大陸政府尚未利用藥品向美國施加壓力，但李稻葵表示，如果大陸進一步缺乏半導體，大陸可能會限制美國的藥品供應。李稻葵向媒體表示：「維生素和抗生素，90%以上的原材料都是在大陸生產的。」這是他去年就曾發表過的言論。

「美國在短期內肯定無法生產它們。當然，我們不會帶頭這樣做，但如果美國膽敢耍骯髒手段，我們有這些反制措施。」

近幾個月來，由於貿易、外交、疫情和香港等一系列複雜問題，陸美關係惡化至歷史低點。

上周，美國商務部進一步限制大陸電信巨頭華為獲取美國的技術和軟體，升級了一場技術戰爭，促使大陸加倍努力提高其高科技生產能力。

為了防止華為規避出口管制，該機構將位於21個國家的38家華為子公司列入「實體名單」，該名單限制向指定的大陸企業出售美國關鍵技術。

李稻葵是北京清華大學的金融系教授，他說美國將繼續通過加強對華為等公司的制裁來「壓制」大陸獲取技術的管道。但完全切斷它的晶片供應將是「核選項」。

李稻葵表示：「擾亂大陸經濟，就等於在糧食問題上與大陸人民爭吵。那麼大陸就可以在藥品供應問題上和美國開戰了，對吧？」

李稻葵還表示，大陸還應準備好應對美國可能切斷大陸銀行使用SWIFT國際通訊系統的「非常現實」的風險。SWIFT是支撐國際交易的主要網路。

大陸的銀行一直在修訂應急計劃，以防它們被阻止使用該系統。美國立法允許對為參與執行香港《國家安全法》的官員服務的銀行實施制裁。

曾任大陸央行貨幣政策咨詢委員會委員的李稻葵表示，切斷大陸銀行與SWIFT系統的聯繫將是「經濟恐怖主義」，雙方需要溝通。他說：「我們願意談判，但如果你不講理，我們將不惜一切代價與你戰鬥到底。」

在最近接受福斯新聞採訪時，川普表示，如果「他們對我們不好」，美國將與大陸脫鉤。川普的競選連任已經把「結束我們對大陸的依賴」作為其競選綱領的一個關鍵部分。

週二，陸美兩國最高貿易談判代表舉行了自今年1月簽署第一階段貿易協議以來，首次的高層貿易談判，這是一次難得一見的亮點。這次會議被描述為在這個搖搖欲墜的超級大國關係中，唯一剩下的建設性對話領域。此次討論被認為是建設性的，雙方都承諾推進貿易協議的實施。

李稻葵表示，未來的陸美關係將是一個「激烈博弈的時代」，將推翻「脫鉤」等過於簡單的定義。

(中時新聞網)