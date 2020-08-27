雲林縣斗六青農分會首度與全家便利商店合作，共同推出文旦柚禮盒今日首發上市，民眾即日起於全台3000多家全家便利商店分店透過店長LINE團購群組啟動預購。（農委會提供／李柏澔台北傳真）

「農遊券2.0」來了！農委會7月推出500萬份面額250元的農遊券，據統計已使用280萬張，估算農遊券目前已帶動超過28.77億元的消費效益，9月正值文旦柚產季，農委會正著手規劃250元的「柚香禮券」，具體實施內容將於下周四9月3日公布。

為推廣國產文旦柚及拓展多元市場通路，農委會輔導青年柚農開拓市場通路，今(27)日由雲林縣斗六青農分會首度與全家便利商店合作，共同推出文旦柚禮盒今日首發上市，民眾即日起於全台3000多家全家便利商店分店透過店長LINE團購群組啟動預購。

農委會指出，自8月27日至9月16日止，消費者只要購買600元文旦柚就能憑身分證兌換面額250元的「柚香禮券」，預計有5萬多箱讓民眾上網登記抽籤。

至於是否是外界流傳的「農遊券2.0」，農委會主委陳吉仲不願表示更多，僅預告下周四會召開記者會進一步說明。

(中時 )