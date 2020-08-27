國民黨主席江啟臣日前說，2022年六都都很重要，其中在台北、桃園相對有機會，應做好準備，而備受藍營矚目參選台北市長的黨籍立委蔣萬安，被爆出9月將與北市議員、企業家餐敘，似在暖身備戰，多位藍委為此感到振奮，藍委陳玉珍看好蔣萬安有機會自黨內提名勝出，藍委李德維稱讚蔣萬安是一時之選。

被各界看好更上一層樓的蔣萬安，近來動作頻頻，除和公民團體接觸，啟動跨區服務，勤走宮廟及警消活動，接下來更將深化與黨籍議員互動，被解讀累積陸戰組織量能，替台北市長選戰暖身。

國民黨立委陳玉珍表示 ，國民黨人才濟濟，之前被點名的有蔣萬安、台北市議員羅智強、黨副秘書長李彥秀等，但這都還要經過制度來產生人選，蔣萬安非常優秀也認真，一定有機會勝出，也會是好人選。

至於羅智強也已表態要爭取提名？陳玉珍說，羅戰鬥力十足，論述清楚，她覺得羅的表現也很好。媒體追問陳玉珍到時候會支持誰？陳笑回，她的戶口在金門，並沒有投票權。

國民黨立委李德維說，蔣萬安是一時之選，絕對是黨內新生代最有實力的候選人，對照過往北市長候選人選戰節奏，蔣萬安相對較早啟動布局，他提醒蔣萬安，要好好拿捏選舉節奏，包括政策、選戰實務、地方經營等。

不具名藍委直言，國民黨內大家對蔣萬安期許很高，但蔣提早布局，可能會遭受民進黨攻擊，日後黨內對手的抨擊也將隨之而來，至於也有意參選台北市長的羅智強，雖然擅長創造議題，但他覺得這是民代打法，而非行政首長的打法。

(中時 )