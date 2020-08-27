台中市霧峰分局國光派出所員警日前22日凌晨，接獲報案指國光橋上有人欲跳河輕生，員警獲報後趕赴現場發現一名婦人正坐於國光橋護欄上，且有身體前頃欲跳橋的樣子，二名員警立即以聲東擊西之法，分散她的注意力，另一人則找到機會，迅速將她從護欄上拉下，平安脫離險境。

中市警局霧峰分局國光派出所警員賴冠維、張哲瑋，22日凌晨2時30分，接獲報案後立即到達現場，發現一名年約50歲的婦人坐在國光橋護欄上，且身體朝向旱溪，並作勢要起身跳下的姿勢，二員警立即兵分二路，聲東擊西，由張員一直跟她講話，分散她的注意力，另一邊賴姓員警，逮住機會，立即上前迅速將婦人從護欄上拉下，送醫救治。

員警通知其女兒到場，安撫其情緒，並陪同送醫；其女兒表示，母親領有身心障礙手冊，認為自己有被害的風險，活著也痛苦，不如自行了斷，當天又適逢，前些年間親人過世的日子，一時想不開才會爬上橋面護欄尋短，感謝國光所員警及時到場搶救，順利阻止一場憾事發生。

霧峰分局分局長陳家銘表示，自殺不能解決問題，卻留給家人無比傷痛，呼籲大家珍惜生命，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路，若有需要可撥打安心專線：0800-788-995(0800-請幫幫-救救我)／張老師專線：1980／生命線協談專線：1995。

(中時 )