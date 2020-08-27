苗栗縣議會議長鍾東錦出任國民黨苗栗縣黨部主委，27日國民黨主席江啟臣頒發派任書與印信。（何冠嫻攝）

國民黨高呼勝利口號，提振地方士氣。（何冠嫻攝）

苗栗縣議會議長鍾東錦接任國民黨苗栗縣黨部主委，國民黨主席江啟臣出席佈達典禮，並與苗栗基層幹部座談，期許眾人全力支持。鍾東錦也盼黨員展現熱情，「國民黨很快就會翻身」，現場更獲苗栗縣長徐耀昌、苗栗農田水利會長謝福弘分別認捐黨務經費。

國民黨苗栗縣黨部前主委林祥川因健康因素請辭，27日新任黨部主委鍾東錦從江啟臣手中接下派任書與印信，國民黨祕書長李乾龍、組發會主委李哲華、黃復興黨部主委臧幼俠、立法院黨團總召林為洲等黨務主管，以及苗栗縣長徐耀昌、前縣長劉政鴻、立委徐志榮等人也都到場。

江啟臣表示，現在是國民黨最艱難時刻，感謝鍾東錦願意接下主委重擔，期許大家堅定意志、攜手同心絕對可以突破難關，中央與地方也會持續攜手為苗栗服務。他強調，苗栗是國民黨一直都有機會服務民眾的地方，感謝鄉親對國民黨的支持，期許讓國民黨不論在野、執政皆能在台灣政治上扮演關鍵角色。

鍾東錦指出，擔任黨部主委其實並非人生規畫，但在徐耀昌、李哲華等人的勸進溝通下，決定接下重任。他坦言，自己的個性是「就會做什麼像什麼」，而國民黨在苗栗不曾打敗仗，「壓力大到不行」，期許大家一起努力。

對於地方主委身負籌措黨部財源重擔，鍾東錦表示，希望大家有錢出錢、有力出力，但金額多寡並非重點，而是參與黨務的熱情，若有熱情，國民黨一定很快就會翻身。

徐耀昌27日特地請假出席，他笑說，自己其實盼黨部主委10幾年了，但都沒有機會，既然是自己的兄弟擔任主委，為了表示支持與認同，將負責募款200萬元。最後謝福弘也宣布認捐100萬元，現場大聲高呼國民黨萬歲，江啟臣並帶領黨員齊聲高喊「國民黨勝利」，大力鼓舞地方士氣。

(中時 )