讓用路人了解「路權」的重要性，與全國同步，台中市自9月1日起進行1個月路口大執法，取締5大重點項目，包括，「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道」及「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」等。

台中市警察局交通警察大隊指出，西屯區台灣大道與安和路口、台灣大道與惠來路口、台灣大道與惠中路口、台灣大道與文心路口、環中路與中清路口、環中路與西屯路口、環中路與市政路口、北屯區環中東路與太原路口、北區三民路與崇德路口、潭子區環中路1段與中山路口等，10大易肇事路口將列為執法重點。

「搶快、未互相禮讓」常造成路口車禍事故發生主因；台中市交通警察大隊說，闖紅燈可處1800至5400元；紅燈右轉可處600至1800元；汽機車不停讓行人依法可處1200至3600元；行人未依規定走行人穿越道處300元罰鍰。汽機車近行人穿越道或轉彎，若遇視障者未禮讓可處2400至7200元以下罰鍰。

台中市警察局長楊源明呼籲，用路人行經路口時，應「慢、看、停」、禮讓行人，營造安全友善交通環境，「交通安全、民眾安心」，是警方執法的目的，提醒民眾務必遵守交通規則，共同守護本市交通安全與秩序。

(中時 )