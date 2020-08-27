台南市北區小東路安全島上1棵路樹27日下午2時14分遭風雨吹倒，近10公尺長的樹幹橫越馬路，枝葉砸傷騎車經過的成大戴姓女學生，幸好僅左小腳擦傷，她嚇傻呆立現場，事後逐漸回神自行離開，台南市工務大隊1小時後清除倒樹，恢復通行。

台南市連日風雨交加，小東路安全島1棵黑板樹27日下午2時許突然倒在東向西車道上，幸運的是當時路口為紅燈，倒樹的車道上沒有太多車輛經過，僅有一輛機車，正從慢車道經過，女騎士遭大樹砸傷。

枝葉迎面掃過戴女身體，幸好她位在掉落樹枝之間的枝葉縫隙，僅左小腳擦傷瘀青，傷勢無大礙，現場並未送醫，但她被這樣的情景嚇得目瞪口呆，站在路旁不知所措，在路人協助下才逐漸回神，最後拒絕送醫自行離開。

台南市警5分局派員拉起黃線指揮疏導交通，台南工務局第一工程大隊花費1小時移除路樹，清除現場。

台南市工務局第一工務大隊表示，倒塌的樹木為黑板樹，倒塌原因需要台南市工務局公園科作樹根採樣鑑定，才能得知。

(中時 )