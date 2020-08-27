高雄地政局標售抵費地以來，都是可供興建住宅的建地，9月將標售的377.99坪土地，則是使用分區屬於「特定倉儲轉運專用區2-2」，無法興建住宅，但，可以投資設立企業總部、會展、餐飲、零售、空廚和停車場等商業用途，由於該地就位於大魯閣草衙道對面，標售結果也受到關注。

高雄地政局長陳冠福27日表示，第86期市地重劃區377.99坪土地，位於小港國際機場北側，西北側隔著中安路，就是大魯閣草衙道大型休閒購物中心，東側有中安路聯接88快速道路，西側距離約100公尺，可由中山四路銜接國道1號往高雄港區，步行至捷運紅線草衙站，只需5分鐘，交通便捷，具備陸海空運輸優勢。

他說，「這是高雄地政局第一次標售倉儲轉運專用區用地」，該筆根據都市計劃規定，不可興建住宅，但，可作為商業服務及物流倉儲使用。

高雄地政局土地處分科主任秘書萬美娟表示，該地屬於「特定倉儲轉運專用區 2-2」，容許使用的項目，包括企業總部、航空貨運承攬業、研究發展、產業育成機構、貿易、諮詢、技術服務、文康設施、公務機關、法人機構、人民團體、餐飲業、零售業、資訊服務業、個人服務業、觀光旅遊及服務業、空廚業、展覽業、停車場等。

另一筆受到關注的土地是第三標「興南段」的93.94坪「住三」土地，陳冠福表示，該地只有310.56平方公尺（約93.94坪），面積未達該區都市計劃定最小面積1500平方公尺，因此，只能合併隔壁土地，一起開發。

國產署今年7月16日標售土地時，位於高雄捷運R5前鎮高中站5筆土地，就是位在「興南段」，並且全部由福懋建設全包，巧的是，此次高雄地政局將要標售的93.94坪「住三」土地，就被福懋建設的2筆土地「南北包抄」，業界說，「大概只有福懋會出手」。

陳冠福說，福懋標得的土地，一筆得標價每坪約55.5萬元，另一筆約每坪71.7萬元，此次高雄地政局的底價是每坪70.08萬元。

(工商 )