因持續豪大雨，高雄輕軌司機員行駛於C5車站附近時，警覺發現積水有加深之趨勢，依照SOP回報行控中心後進行積水深度量測，發現積水超過軌面以上3.5cm，後續確認中美嘉吉、時代大道路口(近C5夢時代站)積水深度亦超過標準，即刻依高雄市政府捷運工程局指示進行緊急調度。

調度方式將列車調離積水路段後，於10:44起C1~C8路段啟動接駁作業，C8~C14局部運轉。同時捷運局與高捷公司人員緊急前往現場，發現係因C5車站旁空地地表逕流水漫延至軌道區，經雙方人員現場研商討論，臨時以堆砂包方式導引水流至鄰近陰井，以降低軌道面積水，後續在15:00即恢復輕軌全線正常營運。

今日高雄仍持續有間歇性大雨，為預防劇烈氣候變化，影響輕軌正常營運而導致旅客不便，高雄市政府捷運工程局與高捷公司，除延續昨日改善措施外，並將針對積水潛勢區改善排水，以降低積水高度；並已提前備妥接駁運具，如獲知豪大雨預報資訊，將立即提供接駁服務，27日高雄輕軌全線正常營運。

高捷公司藉此機會提醒使用輕軌之旅客，輕軌為地面運具，受異常氣候影響較大，為確保行車安全，將視氣候變化進行機動性營運調度調整，建議旅客出門前先至高捷公司官網(https://www.krtc.com.tw/)確認最新營運資訊，以確保順利搭乘。

(工商 )