宜蘭縣三星鄉公所清潔隊員陳文煥日前在掩埋場整理回收舊家具時，意外拾獲17萬元現金以及金飾、玉鐲等財物，連同現金價值約50萬元，相當於陳文煥一年的薪水，陳將財物交到警局，拾金不昧的善舉在地方傳為美談。

陳文煥在三星鄉公所清潔隊服務17年，8月19日他在掩埋場回收舊家具、分類時，發現2個鐵盒及1個錦囊，他打開鐵盒後，驚見一疊現金，他馬上回到清潔隊報告主管，並將現金等財物交給警方。

陳文煥所發現的財物，有17萬元現金、印章、定存單、金融卡、金飾、玉鐲等財物，連同現金價值約50萬元，警方循線找失主，發現失主已在2007年過世，但她的家人因整理房子清理舊家具，才將鐵盒子等物連同家具丟棄。

經警方聯繫後找到失主的女兒，失主的女兒感謝陳文煥的善舉，並委由警方協助轉贈紅包、禮盒給陳文煥表達謝意。陳文煥謙稱所做的只是份內事，強調「別人遺失的錢我不能拿。」

三星鄉長李志鏞說，陳文煥是清潔隊員，雖然薪水微薄，發現50多萬元財物而不動貪念，相當難得，陳文煥是三星鄉清潔隊的楷模，因此公開頒發獎狀表揚肯定。

(中時 )