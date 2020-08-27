新北市長侯友宜昨日宴請新北市12位區域立委，希望幫忙爭取前瞻預算。行政院長蘇貞昌今日下午至金融研訓院出席活動時受訪表示，新北市那麼大，人口又多， 我又當過新北市長，如果有需要我都盡力幫忙。

蘇貞昌指出，台灣防疫有成，彰化做法也證實普篩沒必要，但事情過去了，防疫就是要上下一條心，還是依中央指揮中心統一，大家齊一動作。

蘇貞昌回應，上個月零售業、百貨業的成長更是歷史新高，非常難得，過去零售業3％都要靠外國人進來的消費挹注，現在光內需消費就創造這麼大的成果，可見3倍券確實「好刺激」。

總統府副秘書長劉建忻近日轉任考試院秘書長，外傳當初蔡英文總統本有意安排出任行政院政務委員，但蘇揆卻選擇幕僚黃致達。蘇貞昌說，我差點請劉健忻來當部長。外傳的消息與事實相反。至於是哪個部門，蘇貞昌並未多做回應。

捷克代表團將在8月30日抵台訪問，台北市副市長黃珊珊說，很多是中央都還沒跟台北市講好，荒腔走板。蘇貞昌表示，還沒講好就好好講、好好商量。這是30年來首見捷克最大的訪問團，這是蔡總統領導有方的結果。

有媒體問到，台新金控希望公股周邊機構能夠回所持有的彰銀股票，若由政府基金或公股承接台新手上的彰銀股票是否可行？蘇貞昌說，只有一個原則，不會把彰銀落到台新手上。希望財政部好好做，也不要讓台新金吃虧，大家好好商量。

(中時 )