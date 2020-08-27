南韓公布單日確診數創下3月初以來的新高記錄，以及央行大幅調降經濟成長預測，受此打擊，周四KOSPI指數收跌1.05%，為2,344.45點，終止連續4天的升勢。

南韓周四公布新冠肺炎新增確診病例達441人，創下自3月爆發電話客服中心與物流倉庫群聚感染以來的單日最高確診數。該國政府呼籲企業讓員工在家上班。

南韓央行宣布維持基準利率不變，並將今年國內生產毛額（GDP）成長預測由負0.2%大砍至負1.3%，同時表態對進一步降息抱持謹慎開放的態度。

此外，美國聯準會主席鮑爾稍晚將於央行年會上發表談話，亦是市場關注的焦點。

今日外資小幅賣超韓股240億美元，終止連買4天的操作。散戶買超4660億韓元，機構投資人賣超4730億韓元。

韓元漲0.15%，收在1,185.0兌一美元。

稍早前韓國金融委員會宣布，考量疫情再度爆發將導致市場震盪加劇，股票禁空令將再延長6個月，至2021年3月15日。

(時報資訊)