據衛福部統計，全球每10秒鐘就有1個人死於慢性阻塞性肺部疾病（Chronic Obstructive Pulmonary Disease,COPD），在台灣一年就有超過5000人因COPD而死亡。世界衛生組織（World Health Organization）指出，COPD到2020年恐將成為全世界第三大死因。然而，現有的藥物無法完全治癒，僅能緩解症狀，「細胞治療」將有望成為另一個新選擇。宣捷細胞生物製藥研究開發的臍帶間質幹細胞產品UMC119-06，現與雙和醫院合作進行人體一期臨床試驗，並已納入首位受試者。

慢性阻塞性肺部疾病（Chronic Obstructive Pulmonary Disease,COPD）為一種慢性呼吸道疾病，由於長期吸入香菸或其他有害微粒，造成肺臟及呼吸道的慢性發炎。隨病程發展，出現肺實質遭到破壞、小呼吸道變狹窄，甚至阻塞，進而導致呼氣氣流受阻及肺部空氣滯積。臨床症狀包含咳嗽、咳痰、呼吸困難、氣體交換困難、呼吸量受到限制等；隨肺功能逐漸下降，重度患者甚至會出現呼吸衰竭，需要入加護病房進行治療。一旦罹患COPD，更可能伴隨心血管疾病、骨質疏鬆、糖尿病、肺癌等共病，而讓生活品質更差，壽命縮短。

目前尚無藥物能有效治療COPD，現階段藥物多為症狀治療，只能緩解症狀，無法完全根治。而幹細胞治療提供現有醫療方式一種新治療方案，幹細胞具有多功能特性：自我更新能力及免疫調控能力。文獻報導指出，幹細胞釋放的細胞激素在動物模式上能有效改善吸煙引起的COPD症狀，幹細胞治療可望是治療COPD的明日之星。

宣捷製藥多年來專注於人類臍帶間質幹細胞新藥研發，其中同種異體研發中新藥UMC119-06用於治療COPD臨床一期試驗（IND）於2019年底經美國FDA和台灣衛福部審查並獲得核准執行。於2020年6月與雙和醫院啟動臨床收案，以評估UMC119-06的安全性、耐受性及初步療效，現已收進首位受試者，並持續招募中。

(時報資訊)