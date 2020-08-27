台北大直英迪格酒店今年元旦開業後，雖受新冠肺炎疫情衝擊，但住房業務4月起逐步回升好轉，8月平均住房率目標達60％。為衝刺9、10月淡季住房市場，酒店昨（26）日推出限時72小時的「94狂」住房優惠，首日即帶動9、10月住房率分別增加1成。

由於「94狂」住房優惠廣獲消費者好評，台北大直英迪格決議在31日加碼推出限時3小時的「94狂」最終章，面積達41坪、價值18萬的總統套房，以每晚1萬9999元含早餐的破盤價首度對外銷售，加價9999元可再多住1晚。

台北大直英迪格酒店位於大直美麗華百貨旁，由永紅集團所屬維春公司斥資逾80億元購地興建。飯店規畫設有149間客房，於今年元旦開業營運，首月平均住房率達60％，T.R Bar & Kitchen餐廳亦在春節後提供全餐期營運。

不過，後受新冠肺炎疫情衝擊，台北大直英迪格3月平均住房率一度僅剩15％。所幸隨著疫情趨緩，配合祭出優惠專案奏效，4月平均住房率回升至30％，5、6月均持穩40％以上，7月進一步提升達50％、8月則力拚達到60％目標。

受惠暑期國旅熱潮回升、配合推出優惠方案帶動，台北大直英迪格住房業務逐步好轉，目前住房及餐飲營收比重約4比6。不過，隨著9月起步入國旅淡季，台北大直英迪格昨（26）日推出限時72小時的「94狂」住房優惠，積極衝刺9、10月淡季住房市場。

台北大直英迪格推出的「94狂」住房優惠，消費者透過官網預訂標準價住宿方案，可任選加0元、9元、99元及999元，分別獲得買2晚送3晚、送2客早餐、送2客早餐及2客O’Clock Lounge、買1晚多1晚等任一優惠。

同時，「94狂」住房優惠可累積IHG優悅會點數，免費再加贈3000點，平日入住再享延遲退房、住滿24小時及客房房型升等1級禮遇，並適用安心旅遊、振興券方案。超值優惠引發熱烈討論，活動推出首日便帶動酒店9、10月住房率分別增加1成。

台北大直英迪格總經理胡愛偉表示，此波疫情嚴重衝擊台灣旅遊業，由於外國旅客無法來台，國際品牌酒店經營國旅市場，必須推陳出新、超值限量的吸睛方案回饋旅客，提升營收及住房率。

台北大直英迪格主打風格時尚的住宿空間、T.R Bar & Kitchen名廚美饌，暑期推出「曬護照」活動，亦成功聚焦懂得享受生活的年輕客群。此次以9月為主軸規畫的「94狂」住房限時促銷，盼能帶動下半年淡日的旅遊市場，挹注更多住房商機。

(時報資訊)