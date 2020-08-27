反應國際糖價走跌，國內糖價隨之調降；受累巴西產量持續增加，巴西中南部地區8月上半月糖產量為321萬噸，較去年同期大幅增加51%，加上巴西貨幣雷亞爾貶值，令洲際交易所ICE原糖期貨承壓走跌。

為反應國際行情，國內台糖糖價也順勢調降相關產品牌價，其中二砂50公斤PP袋跌破23元，至每公斤22.9元，而特砂50公斤PP袋跌近一個月低點，每公斤跌至21.3美元；周三(26)日10月原糖期貨收跌0.18美分，或1.4%，結算價報每磅12.58美分，跌至8月10日以來低點。(商品行情網)

(時報資訊)