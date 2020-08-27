《商情》反應國際行情 國內糖價隨之調降 16:312020/08/27 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 反應國際糖價走跌，國內糖價隨之調降；受累巴西產量持續增加，巴西中南部地區8月上半月糖產量為321萬噸，較去年同期大幅增加51%，加上巴西貨幣雷亞爾貶值，令洲際交易所ICE原糖期貨承壓走跌。 為反應國際行情，國內台糖糖價也順勢調降相關產品牌價，其中二砂50公斤PP袋跌破23元，至每公斤22.9元，而特砂50公斤PP袋跌近一個月低點，每公斤跌至21.3美元；周三(26)日10月原糖期貨收跌0.18美分，或1.4%，結算價報每磅12.58美分，跌至8月10日以來低點。(商品行情網) (時報資訊) #糖價 #調降 #國際行情 #隨之 #產量 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 科學家新視野－雞糞資源化處理模式與可行性 04:102020/08/27 專題周報 《商情》中國需求有望再增強 國際鐵礦石止跌 11:592020/08/27 財經 《產業》鎳價漲多 不鏽鋼9月盤價估連5漲、漲幅加大 12:502020/08/27 財經 《國際產業》上任不到百日 抖音執行長辭職 14:322020/08/27 財經 《商情》供給緊張擔憂 東京天然橡膠續強 10:172020/08/27 財經 後疫情投資術充電 元富翻轉學堂回歸實體講座 09:522020/08/27 財經 一夫當關護大盤 台積擺尾秀 台股驚驚漲 04:102020/08/27 財經要聞 中鴻9月盤價出爐 連三漲 04:102020/08/27 證券．權證 新興亞股不同調 台股失血越南吸金 04:102020/08/27 投資理財 交大研發可撓式軟性PPG感測貼片 全球首創 04:102020/08/27 產業特刊 財經熱門新聞 台積電老將求去真相曝光 陸廠快崩潰 7奈米機台去哪了？ - 財經 聯發科斷貨不怕！華為搶市大砲打小鳥 台IC設計爆剩2年好運 - 財經 你禁我晶片 我斷你抗生素 大陸學者點出反擊美國之道 - 財經 「華為新禁令」重創全球半導體產業 SEMI疾呼寬限120天 - 財經要聞 - 工商時報 何大一新冠新藥 授權中裕 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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