網友貼出老公身前最愛穿的背心，仍掛在熟悉的位置上。(圖擷取自爆怨公社)

珍惜與家人相處的每分每秒。一名媽媽堅強的分享，雖老公已過世6年，但他還是會固定清洗他生前最愛穿的背心，並掛在熟悉的位置。昨(26)日兒子看到後便說，「媽咪你又幫爸鼻洗背心囉」，童言童語也讓網友淚喊，「好大一顆洋蔥。」

原PO今日在臉書社團《爆怨公社》上以溫馨的口吻說道，雖老公已經當了6年了小天使，但他還是習慣清洗老公生前最愛穿的背心，同時掛在房間的椅子上，「因為那是以前他洗完澡後固定坐的位置。」就在昨日兒子下課後看到便問說，「媽咪你又幫爸鼻洗背心囉」這句話也讓大批網友紅了眼眶。從字裡行間可以看出原PO的堅強；他更說這早已成為一個習慣，「感覺你還在。」

這顆超大洋蔥貼文發出6小時後，便吸引1.4萬人按讚，大批網友也加油打氣，「一早眼眶就紅了」、「一個人能思念一個人多久，我覺得你們的愛好偉大，充滿了洋蔥的故事」、「加油！他只是用另一種方式保護著這個家」、「愛其實一直都在」、「睹物思人，加油」、「思念是一種很玄的東西，我覺得是人生最難的課題！」

此外，也有網友分享自身故事，「我媽媽也會定期洗爸爸的衣服跟鞋子，一直放在家裡，我是直接把爸爸的衣服拿去當自己的穿。」、「我先生去世八個月了，他的東西我都沒動過，我假裝他只是出差去，所有的東西都維持原狀。」

(中時新聞網)